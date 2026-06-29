Georgina Rodríguez diseña chándales de su firma para apoyar a Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial

Georgina Rodríguez no para de compartir imágenes apoyando a Portugal en el Mundial de Fútbol. Además, la modelo ha diseñado una serie de chándales para lucir en los partidos de su marca, 'Mimosa'-

Georgina Rodríguez ha compartido imágenes en sus redes sociales de cómo está viviendo este Mundial de Fútbol animando a la selección portuguesa. "Eso sí, no pierde la oportunidad de promocionar su propia colección de ropa", destaca Tatiana Arús, que explica que "ha hecho unos chándales apoyando a la selección firmados por su marca, 'Mimosa'". Además, la colaboradora de Aruser@s enseña en el vídeo unas imágenes de Cristiano Jr. con su abuela, la madre de Cristiano Ronaldo. Y es que "la familia no lo está pasando nada mal y está viviendo unas vacaciones que no veas en Miami", destaca Tatiana.

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