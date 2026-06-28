Tita Cervera, la baronesa "encadenada" y una de las mujeres más poderosas de España: "Siempre será una gran desconocida, protege mucho sus orígenes"

El contexto Mamen Mendizábal repasa cómo Carmen Cervera llegó a su posición tras haber sido miss y actriz del destape. "Ella siempre ha defendido que nació en una familia acomodada", cuenta Concha Calleja, su biógrafa no autorizada.

Además de la pintura, a Tita Cervera le gusta la naturaleza, las flores y los árboles, de hecho, le importan tanto para encadenarse a uno de ellos en pleno Paseo del Prado de Madrid. Mamen Mendizábal recuerda con los presentes ese día, cómo la baronesa Thyssen, completamente vestida de blanco y con sombrero, se encadenó (o no) a un árbol delante de todos los medios de comunicación para que sus fotografías dieran la vuelta al mundo.

Y es que Carmen Cervera ya llevaba tiempo demostrando que, a ella, los políticos tenían que tomársela muy en serio, incluido, Alberto Ruiz-Gallardón, ideólogo de la tala de árboles que la baronesa quería frenar y entonces alcalde de Madrid.

Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen desde 2005, destaca que pese a que todos creen que Tita se encadenó a un árbol para protestar contra el proyecto de Gallardón que pretendía talar los árboles del Paseo del Prado, la verdad es otra. "Todo el mundo piensa que se encadenó, pero no se encadenó, ella estaba ahí hablando con los periodistas dando un verdadero mitin y un periodista le dijo que si se ponía las cadenas para hacerle unas fotos", afirma Solana.

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Luciano Lavajos, jardinero del Ayuntamiento de Madrid y uno de los miembros de la protesta, explica a Mamen Mendizábal cómo era el proyecto de Alberto Ruiz Gallardón que tanto Tita Cervera como Ecologistas en acción querían frenar:

"El proyecto era muy depredador porque quería urbanizar todo y cambiar las aceras y los árboles le molestaban", cuenta. "Se cargaba 700 árboles en la mejor arboleda de la ciudad y que, además, es bien de interés cultural", critica el jardinero, que recuerda que es "la mayor parte de la arboleda de Madrid".

¿Quién es la baronesa Thyssen?

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Concha Calleja, autora de la biografía no autorizada de Tita Cervera, explica de dónde viene la baronesa. "Siempre va a ser una gran desconocida porque protege mucho sus orígenes. Ella siempre ha defendido que nació en una familia acomodada", explica. Tras convertirse en Miss España e ir a Miss Mundo, Tita Cervera se casó dos veces. En su segundo matrimonio se convirtió en actriz del destape y, tras separarse, en 1981, conoció en un crucero al barón Thyssen.

Cuatro años después se casó con él en Inglaterra y se convirtió en la baronesa Thyssen. Pero ¿quién era el barón Thyssen? "Un magnate que durante mucho tiempo fue un playboy conocido y que tuvo cinco mujeres muy famosas", explica Solana, que destaca que "en toda la familia Thyssen había un lado de imagen pública y de vida social".

Sí, la baronesa Thyssen es una apasionada de la naturaleza, pero también tenía otro motivo para defender los árboles del Paseo del Prado e ir en contra de la tala que pretendía el proyecto de Gallardón. "Creo que el proyecto no era bueno, hay que pensar que todo aquello no solo jugaba un papel la tala de los árboles, que era importante, era también que todos los carriles se ponían del lado del Thyssen mientras se despejaba el del Prado", destaca Solana, que afirma que "esto también Tita y el propio museo lo sentían como una agresión".

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Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid entonces, recuerda cómo Esperanza Aguirre se puso en contra del proyecto de Gallardón para talar árboles en el Prado: "Era una guerra personal y de ambición política". "A mí Aguirre me decía que era muy blando con Gallardón y me decía que le diera más, que no le daba nada", confiesa Miguel Sebastián, que destaca que, "claramente, había una guerra entre los dos": "Nosotros (el PSOE) tratábamos de aprovecharnos".

Por su parte, Solana afirma que "Tita y Esperanza Aguirre se utilizaban mutuamente en sus respectivas batallas políticas".

Muchos países estaban interesados en la colección del barón Thyssen, pero el Museo Thyssen se instaló en Madrid. ¿El motivo? "El barón valoró que el Gobierno español ofrecía la preservación de su nombre y su identidad", explica Solana, que destaca también la ubicación: frente al Museo del Prado. Además, cabe destaca que el barón pidió al Gobierno "una cantidad por debajo del valor real de la colección", 400 millones de dólares.

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"Es alguien que ha demostrado que su amor a España es tanto que estuvo durante años con nacionalidad suiza, a la que acaba de renunciar, y afincada en Andorra, eludiendo la tributación en España", critica el crítico de arte Fernando Castro a la baronesa Thyssen, de la que Solana explica que "tiene un acuerdo con el Gobierno que le permite, sin ser residente, pasar la mitad del año en España".

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