Se gasta 452 euros en una compra semanal para dos personas en el supermercado y desata el debate en redes: ¿es caro o barato?

Saca la calculadora, porque vamos a echar cuentas. ¿Cuánto te gastas tú al mes en el supermercado para comer, vivir y subsistir dos personas? La tiktoker @miriam_serrano03 ha subido este vídeo a redes mostrando su compra mensual para dos personas y dando un dato: todo eso le ha costado 452,77 euros.

El debate en las redes sociales no ha tardado en generarse: ¿es caro o barato? Como no podía ser de otra manera, en Aruser@s comentan este asunto mientras hacen cálculos mentales. "Lo que no sabemos es qué es lo que contiene", se queja Alfonso Arús, que necesita más datos.

"Es que no es real, porque aquí no habrá productos frescos. No puedes hacer la compra de un mes en un día, porque la fruta y la verdura se ponen malas y hay que volver al supermercado", reflexiona Patricia Benítez.