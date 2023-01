"Hoy a lo mejor se produce una operación retorno doble, porque sí se confirma que Froilán va a trabajar en Abu Dabi", aunque no con su abuelo, Juan Carlos I, comenta Alfonso Arús haciéndose eco de una noticia de 'La Vanguardia'. Al parecer, informa Tatiana Arús, "Froilán estaba en Abu Dabi con el rey emérito y han volado los dos juntos a Atenas" para ir al funeral de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía.

A pesar de que el hijo de la infanta Elena no haya acabado sus estudios, recalca el presentador de Aruser@s, muchos dan por hecho que "va hacer bien los negocios", algo que él no tiene tan claro. "Estaba en la misma universidad que Victoria Federica, pero ambos han puesto el 'stand by'", explica la colaboradora.

"Sin padrinos, no te bautizas", opina Angie Cárdenas. Para Rocío Cano, lo importante no es tener un título, sino "perspicacia". "A lo mejor es como Hugo Arévalo (el supuesto ex de Tamara Falcó) y tiene olfato para los negocios", apunta Tatiana Arús.