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Farmaceútico Fernández reclama que se responda al teléfono cuando se manda a la pareja a comprar al supermercado

Farmacéutico Fernández aparca temporalmente los consejos de salud para hacer una petición que a muchos les vendrá muy bien... y no miramos a nadie del plató de Aruser@s.

Farmaceútico Fernández reclama que se responda al teléfono cuando se manda a la pareja a comprar al supermercado

A nuestro amigo Farmaceútico Fernández alguien lo ha mandado al supermercado y ha sido tan cruel de no responderle al teléfono cuando el pobre chico estaba allí desorientado sin saber qué queso escoger para los macarrones. Por eso, el creador de contenidos aprovecha este vídeo viral que recoge Aruser@s para hacer un llamamiento: "Un soldado, para tener éxito en su misión, necesita soporte desde la base". En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús estalla porque dice estar cansado de que los hombres siempre queden como lerdos en este tipo de asuntos. Sin embargo, Alba Sánchez le recuerda que esta situación también sucede entre madres e hijas.

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