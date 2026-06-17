Farmacéutico Fernández denuncia que usan su imagen para vender productos sin su permiso haciendo vídeos con IA

El popular creador de contenidos Farmacéutico Fernández avisa a sus seguidores de que están suplantando su identidad con vídeos generados por IA para estafar a los usuarios con productos absurdos.

"Estamos viendo lo sencillo que es que suplanten tu personalidad. Esto le ha ocurrido incluso a Farmacéutico Fernández", advierte Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo del famoso creador de contenidos. En él denuncia que están usando su imagen sin su permiso y generando vídeos con IA haciéndose pasar por él para vender productos completamente absurdos. "Cada día flipo más", asegura el profesional, que recoge algunos fragmentos de una publicación en la que se le puede ver a él vendiendo un magnesio que aseguran que adelgaza y quita la papada... aunque él nunca la haya grabado.

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