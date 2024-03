"Un zoo de China acaba de poner a dieta a un leopardo porque consideran que está gordo", anuncia Alfonso Arús mientras se muestran las imágenes de este animal que, debido a la obesidad que padece, no puede moverse con gracilidad e incluso le cuesta un gran esfuerzo respirar.

La bióloga de cabecera del programa, Evelyn Segura, se muestra muy preocupada por el estado de salud, tanto físico como mental, del felino, que causa furor en redes sociales. El problema, afirma, no es solo de la dieta. "¿Qué lleva a un animal a sufrir obesidad? Pueden ser muchas cosas, como algo fisiológico (alguna enfermedad), pero yo no sé si las instalaciones son las más adecuadas tampoco". Igual que en el caso de los humanos, el sedentarismo hace estragos en ellos. "Puede ser por falta de espacio, que no pueda correr, o por puro aburrimiento".

"No se trata solo de vigilar la salud médica de los animales, sino también la salud mental, y este leopardo necesita bastante ayuda", concluye la científica.