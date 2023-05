Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia los famosos que han acudido a la gala de los Premios Vanitatis como Álvaro Morata junto a Alice Campello, Cristina Castaño o Tamara Gorro. Además, enseña una de las declaraciones "más jugosas" de la gala. Las protagonizadas por Fabiola Martínez al ser preguntada si han cambiado sus gustos a raíz de su separación con Bertín Osborne.

"Digamos que le he cogido manía a algunas cositas", confiesa Fabiola Martínez, que explica que se la ha cogido a "la gente caprichosa, a la gente que no es flexible". Fabiola Martínez afirma que lo que yo ha "experimentado" en su vida de casada, con el trabajo de Bertín Osborne mientras ella le acompañaba le ha cambiado su visión. "Cuando ahora me viene alguien que es muy cuadriculado, digo, 'qué pereza'", destaca.