Tatiana Arús muestra en el plató de Aruser@s las nuevas declaraciones de Fabiola Martínez. Después de verla en Sevilla, donde coincidió con su expareja Bertín Osborne, Fabiola Martínez se encuentra en Madrid. Allí asegura que si se separó del cantante es para estar mejor y critica el término de "amiga especial", algo que usa su exmarido con Gabi, la mujer con la que se le relaciona sentimentalmente.

"Salgo, entro y hago mi vida", afirma Fabiola, que destaca que no se va a quedar en su casa como "antiguamente lo hacían las divorciadas", que se quedaban "de luto". "No necesito ir de la mano de ningún señor, no estoy buscando novio, estoy muy bien como estoy", insiste la mujer, que afirma que tiene amigos y amigas: "No las llamo especiales porque me parece denigrante usar ciertos términos para etiquetar y clasificar a las personas".

"Yo me he separado para estar mejor, si no me hubiera quedado casada", confiesa Fabiola Martínez entre risas. Una opinión que comparten desde el plató de Aruser@s. "Si es una nueva ilusión no hay problema o no atiendas a la prensa, pero es cierto que no son afortunadas las palabras de que es una amiga especial como otras 200", critica Tatiana Arús.