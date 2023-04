Cuando este joven despierta tras haber sido sometido a una operación, su madre le está esperando expectante para saber cómo se encuentra. "I don't feel my arm (no siento el brazo)" asegura el chico que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s en un perfecto inglés, mientras que su madre le habla en español.

"No sabemos el dominio de inglés que tenía el hombre antes de la anestesia, pero lo que es obvio es que en inglés no ha hablando nunca con su madre, así que no puede confundirse de situación", razona Alfonso Arús. "No ha habido un cambio en el cerebro, porque él sigue entendiendo el español perfectamente", observa David Broc.

Angie Cárdenas cree que si esto es cierto, sería un buen método para aprender idiomas. Pero ojo con los efectos secundarios. "Que el chaval dice que no se nota el brazo. ¿Qué queréis: aprender idiomas o tener dos brazos?", bromea María Moya.