Una experta explica por qué no debes apilar los platos al terminar de comer: "Ni facilita ni ayuda"

Un gesto que muchos hacen con buena intención en bares y restaurantes podría ser, en realidad, un error de etiqueta. En Aruser@s analizan por qué los expertos recomiendan no intervenir en la retirada del servicio.

Alfonso Arús pone sobre la mesa un gesto que muchos hacemos con la intención de ayudar en los restaurantes y facilitar el trabajo a los camareros: apilar los platos para que los retiren. Sin embargo, una experta en protocolo ha asegurado que se trata de "un error".

Según la especialista María José Gómez, este gesto "altera el orden del servicio". "No es elegante, aunque la mayoría de las personas lo hacen", explica, en referencia a esa costumbre tan extendida tanto en restaurantes como en casas particulares.

Tampoco considera apropiado colocar "todas las sobras en un único plato" para, en teoría, facilitar su traslado a la cocina. "Ni facilita ni ayuda y rompe con la estética de la mesa", señala la experta a través de la cuenta '@protocoloyetiqueta.es'. "Los camareros y anfitriones saben cómo retirarlo de manera correcta y nuestra intervención no facilita el trabajo", zanja.

Desde el plató, Angie Cárdenas coincide: "Una cosa es ayudar acercando el plato al camarero, pero apilarlos me parece terrible", afirma, asegurando que este gesto "suele generar más caos que ayuda".

