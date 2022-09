"Pueden llegar a medir hasta 8 metros" afirma Evelyn Segura tras contemplar el vídeo de esta enorme serpiente pitón que se ha colado en una casa, no sabemos con qué propósito.

La bióloga, habitual colaboradora de Aruser@s, explica en Aruser@s Weekend que la pitón protagonista de estas imágenes es una hembra. "En muchos casos encontramos un dimorfismo sexual donde los machos son más corpulentos o más grandes, aunque en el caso de este animal, no", informa. "Está mudando la piel y es mucho más sensible a nivel de tacto, aunque no podemos saber qué es lo que buscaba".

Pero lo que sí conoce es la forma de echarla de la vivienda. "Algún ratoncito o un conejo podría servir", apunta. "La dueña de esta casa estaba preocupada porque tiene 14 gatos", comenta María Moya.