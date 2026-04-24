Eva Soriano desmonta el mito del "malote" en la cama: "¿Va a preocuparse de tu 'potota' si pasa de tus sentimientos?"

Eva Soriano se cuela en los 'zascas' de Aruser@s cargando contra el clásico mito del "chico malote" irresistible. La cómica desmonta la idea de que su frialdad sentimental "se compensa en la cama".

"Hay una cosa que me pone de los nervios", interviene Eva Soriano en su programa 'Cuerpos Especiales', donde esta vez ha cargado contra el sector masculino y los llamados "malotes". "Esta movida prejuiciosa que existe sobre los chicos malotes diciendo que 'de sentimientos son malos, pero en la cama son increíbles'", expone la cómica, desmontando esa creencia.

"¿No veas en la cama qué? Si ese tío no te hace caso a nivel sentimental y afectivo, ¿tú te crees que se va a parar a pensar cómo está tu potota?", lanza entre risas Soriano.

Desde el plató de Aruser@s, el 'zasca' de la cómica ha dado pie a un divertido debate donde Óscar Broc ha salido perjudicado. "¿Malote? Pero si tú no rascas nada", le lanza la 'pullita' Alfonso Arús.

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