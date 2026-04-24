Carmen Lomana, a los madrugadores: "¿Cuándo una señora tiene que hacer eso? La belleza hay que descansarla"

En Aruser@s, si hay alguien que nunca defrauda en los 'zascas' es Carmen Lomana: "¿Qué necesidad hay de levantarse a las seis de la mañana para correr? La belleza hay que descansarla".

En los 'zascas' de Aruser@s siempre hay espacio para los dardos de Carmen Lomana. En esta ocasión, ha puesto en el punto de mira a quienes madrugan para hacer deporte, especialmente a los aficionados a salir a correr a primera hora del día.

"¿Qué necesidad hay?", se pregunta Lomana, sorprendida ante esta rutina tan extendida: "¿Cuándo una señora o una chica ideal tiene que hacer eso?", lanza entre risas durante un programa de radio.

Además, comparte uno de los consejos que, según ella, ha marcado su forma de entender el cuidado personal. "La belleza hay que descansarla", recuerda citando a su abuela. "Si no me toca madrugar, desayuno en la cama leyendo el periódico o escuchando la radio y me levanto guapísima", concluye.

Desde el plató, aseguran que las frases de Carmen Lomana "son para enmarcar".