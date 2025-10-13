Eugenia Silva, operada por una artrosis severa en la cadera: "Me han puesto una prótesis de titanio"

"Hace unos días me operaron por una artrosis severa en la cadera", explica la modelo Eugenia Silva, que destaca que le han puesto una prótesis de titanio porque el dolor le impedía seguir con su "ritmo habitual".

Eugenia Silva ha anunciado que ha sido sometida a una operación para implantarle una prótesis de titanio en la cadera. "Tan fuertes eran los dolores y tan difícil la movilidad que no le quedó más remedio", explica Alfonso Arús en el plató, donde destaca que "la modelo es muy joven" para este tipo de dolencia.

Y es que, como explica Tatiana Arús en el vídeo, Eugenia Silva "sufría de una artrosis severa en la cadera": "Dice que le dolía tantísimo que llegó un punto en que no le quedaba otra que pasar por quirófano". Incluso, la modelo ha compartido imágenes suyas en el hospital comenzando a andar con las muletas.

"Hace unos días me operaron por una artrosis severa en la cadera", explica la modelo Eugenia Silva en su publicación de Instagram, donde destaca que le han puesto una prótesis de titanio porque el dolor le impedía seguir con su "ritmo habitual". "Este mes de septiembre ha sido especialmente retador", afirma la modelo, que insiste en que "no es fácil asumir algo así", "sobre todo cuando" su "carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción...".

"Aquí estoy, cuidándome, escuchándome y entendiendo que estar bien también es esto, parar", destaca la modelo. Desde le plató de Aruser@s le desean "una pronta recuperación". Alfonso Arús, además, recuerda cuando entrevistó a Eugenia Silva cuando la modelo tenía 22 años: "Cómo pasa el tiempo".

