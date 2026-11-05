¿Es ético que una influencer cobre por hacerse una foto con ella? El debate que divide a Aruser@s

Una joven denuncia que una influencer le pidió dinero por publicar una foto juntas para evitar que sacara partido de su imagen y ganara seguidores a su costa. Una polémica que llega a Aruser@s.

"¿Es ético que una influencer cobre por subir una foto con ella a redes sociales?", plantea Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, matizando que el debate no gira en torno a hacerse la foto, sino a publicarla y "obtener un beneficio a cambio de los 'likes', comentarios y visualizaciones que genere".

El debate parte del testimonio viral de una joven que se ha mudado a California y que cuenta cómo vivió un encuentro con una creadora de contenido. Según relata, nunca había conocido en persona a una influencer hasta que, durante una noche de fiesta, se cruzó con una joven a la que consideraba "muy guapa" y decidió pedirle consejo para hacer crecer su propia cuenta en redes sociales.

La influencer le explicó que ser "muy atractiva" le ayudaba a generar 'engagement'. Cuando la joven le pidió hacerse una foto juntas, la creadora de contenido le advirtió de que "tendría que pagarle si quería publicarla, porque no permitía que nadie sacara partido de su imagen ni ganara seguidores a su costa". "Me dio la sensación de que me estaba diciendo que no era suficientemente guapa para tener seguidores en TikTok", resume la joven.

Desde el plató, Hans Arús matiza que lo que le comenta la chica es que "esa foto, para sacar un beneficio, le parece ilícito", que recuerda que "lo mismo es un influencer que un cantante, futbolista o actor". "Creo que puedes sacar más rédito por las malas. Te pago por sacar una foto contigo, pero si encima explico que has sido desagradable conmigo... puedes llegar a ser más viral", plantea Tatiana Arús.

Por su parte, Lourdes Tasies considera que hay influencers con "el ego muy alto", algo en lo que parece coincidir Alfonso Arús, sosteniendo que algunos creadores de contenido pueden tener una actitud demasiado arrogante, aunque "no se puede generalizar, porque también es su negocio".

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