Un estudio propone añadir una cuarta luz blanca a los semáforos para adaptarse a los coches autónomos

La colaboradora de Aruser@s Elizabeth López cita un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU) que plantea una modificación en el tráfico urbano: un semaforó con una cuarta luz blanca.

En Aruser@s, debaten sobre cómo el avance de los vehículos eléctricos y autónomos podría traer consigo un cambio histórico en el tráfico urbano: la incorporación de una cuarta luz blanca en los semáforos. Así lo explica la colaboradora Elizabeth López en el vídeo sobre estas líneas, citando un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU), que plantea esta modificación.

"La idea es transformar los semáforos y añadir una luz blanca para señalar que los sistemas automáticos han tomado el control. El semáforo lo que hace es detectar los coches autónomos y activar la luz blanca para que les sigamos", detalla la colaboradora.

"Va a ser un poco lío", opina Alba Gutiérrez, mientras Alfonso Arús ironiza sobre los posibles conflictos de tráfico del futuro: "Luego veremos el parte amistoso de un conductor que ha chocado con un coche autónomo y no sabrá con quién hablar".

