Ahora
Un estudio propone añadir una cuarta luz blanca a los semáforos para adaptarse a los coches autónomos

Virales de Aruser@s

Un estudio propone añadir una cuarta luz blanca a los semáforos para adaptarse a los coches autónomos

La colaboradora de Aruser@s Elizabeth López cita un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU) que plantea una modificación en el tráfico urbano: un semaforó con una cuarta luz blanca.

En Aruser@s, debaten sobre cómo el avance de los vehículos eléctricos y autónomos podría traer consigo un cambio histórico en el tráfico urbano: la incorporación de una cuarta luz blanca en los semáforos. Así lo explica la colaboradora Elizabeth López en el vídeo sobre estas líneas, citando un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU), que plantea esta modificación.

"La idea es transformar los semáforos y añadir una luz blanca para señalar que los sistemas automáticos han tomado el control. El semáforo lo que hace es detectar los coches autónomos y activar la luz blanca para que les sigamos", detalla la colaboradora.

"Va a ser un poco lío", opina Alba Gutiérrez, mientras Alfonso Arús ironiza sobre los posibles conflictos de tráfico del futuro: "Luego veremos el parte amistoso de un conductor que ha chocado con un coche autónomo y no sabrá con quién hablar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón tira de victimismo y anuncia su salida como president culpando al Gobierno de Sánchez: "Ya no puedo más"
  2. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  3. El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de mascarillas
  4. Detenido un hombre en Moguer (Huelva) acusado del asesinato de su expareja
  5. Giro en la investigación del robo en el Louvre: fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado
  6. Un terremoto sacude el norte de Afganistán y deja al menos 15 muertos y más de 320 heridos