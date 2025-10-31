Una estudiante argentina revoluciona las redes con sus apuntes llenos de emoticonos: "Es un jeroglífico"

Una estudiante argentina ha llevado al siguiente nivel el simple momento de tomar apuntes: en lugar de escribir frases, dibuja emoticonos para representar ideas. Un original método que ha causado furor en redes.

Pese a que parezca una tarea fácil, tomar apuntes requiere atención, organización y uso de técnicas diferentes como resumir las ideas y separar por puntos o colores u otros métodos diferentes.

Es el caso de esta estudiante argentina, que ha arrasado en redes con su particular forma de anotar las cosas: pintando emoticonos para expresar sus ideas.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que el folio parece un "jeroglífico". "¡Como para que te dejen los apuntes!", ríe Angie Cárdenas, al ver que el mensaje es indescifrable. Marc Redondo explica que este tipo de apuntes "es perfecto para las personas que tienen memoria visual".

