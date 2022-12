Antonio Resines es, sin lugar a dudas, uno de los actores más queridos de nuestro país fuera y dentro de la pantalla, y en gran medida es por su extraordinaria capacidad para dar 'zascas' a diestro y siniestro, tanto en la ficción como en la realidad. En esta ocasión que recordamos en Aruser@s, el artista afirmaba estar harto de que los periodistas le hicieran siempre las mismas preguntas.

"Me he traído unas preguntas que os paso", les contaba a sus entrevistadores. "Es que estoy ya hasta los huevos de que me preguntéis siempre lo mismo", confesaba en un programa de radio. "Cuando por fin se libra de que le pregunten siempre por el dichoso final de 'Los Serrano' ahora le están machacando siempre también con lo mismo", dice Andrés Guerra, empatizando con el actor.

"Te sorprendería la cantidad de personajes que te felicitan simplemente porque transcribes lo que te han dicho y no te inventas titulares, ni los retuerces, ni les das la vuelta", afirma ante sus compañeros el periodista y colaborador.

