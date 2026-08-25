Alfonso Arús no compra el consejo para mejorar el descanso: "¿Me tengo que levantar un sábado a las dos?"

En Aruser@s repasan algunos hábitos para mejorar el descanso, porque dormir bien no depende únicamente de las horas que pasamos en la cama, sino también de lo que hacemos antes de apagar la luz.

Para conseguir un sueño reparador y levantarnos con más energía, la colaboradora Paula Silvestre recomienda sincronizarnos con la luz solar, mantener unos horarios regulares, dejar las pantallas al menos media hora antes de acostarnos y evitar las cenas copiosas durante las dos horas previas. También aconseja no hacer ejercicio intenso justo antes de dormir, ya que aunque pueda cansar el cuerpo, puede mantener la mente activada. Según la colaboradora, la clave está en cuidar los hábitos previos al momento de meternos en la cama.

Eso sí, hay un consejo que Alfonso Arús no está dispuesto a seguir al pie de la letra: acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana. "No te lo compro", protesta entre risas: "¿Me tengo que levantar un sábado a las 02:55?".

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