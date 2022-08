Reconócelo, tú también lo has hecho alguna vez. Tú también has ido a un establecimiento a última hora y has preguntado si estaban cerrando, solo para que el tendero se apiade de ti y te deje pasar aunque ya haya llegado su hora de marcharse a casa. Pero si eres dueño o trabajador de algún establecimiento, seguramente habrás escuchado alguna vez la típica "preguntita" del cliente que llega justo cuando estás cerrando la persiana.

Este divertido vídeo viral puede enseñarte a no volver a hacerlo nunca más si eres el cliente o servirte de inspiración a la hora de responder al ya clásico "¿Estáis cerrando?" que tanto te saca de quicio si eres el trabajador. Con mucha gracia y una buena dosis de ironía, este tendero contesta de tal manera que evitará que, al menos esa persona en concreto, vuelva a importunar con esas palabras.

Una respuesta muy aplaudida por los colaboradores de Aruser@s, que han reconocido que, a veces, los clientes nos tenemos bien merecida una respuesta así.