Una estadounidense que vive en España se queja de los supermercados cerrados los domingos: "Es el día que organizo mi semana"

Una estadounidense que vive en España reconoce que hay una costumbre de nuestro país que no consigue entender: que algunos supermercados cierren los domingos: "Es el día que quiero organizar y planificar mi semana".

No ocurre en todas las poblaciones de España, pero a una estadounidense que vive en nuestro país hay algo que le cuesta especialmente entender: que algunos supermercados cierren los domingos. Aunque asegura que su experiencia en España "ha sido muy positiva y le ha aportado mucho", reconoce que "odia" encontrarse los supermercados cerrados ese día.

"Entiendo que quieren descansar y me gusta esta parte de la cultura, que no estés entrando en el trabajo, pero ¿por qué tienen que estar cerrados? ¡Es el día que quiero organizar y planificar mi semana!", asegura la joven en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, '@hollyrolfss'.

Desde el plató de 'Aruser@s', Hans Arús recuerda que no todos los supermercados están cerrados los domingos y que algunas grandes superficies sí abren sus puertas.

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