"¿Dónde está España?": Un tiktoker estadounidense pone a prueba a su equipo y "despide" a media oficina

El creador de contenido '@larrushyguy' se vuelve viral al pedir a sus empleados que señalen España en el mapa. Solo acierta Colin. El resto: "a la calle".

El tiktoker estadounidense '@larrushyguy', que bien podría pasar por español, ha revolucionado TikTok con su último experimento: pedir a sus empleados localizar España en un mapamundi.

Desde su despacho, Larry llama uno a uno a sus trabajadores, señalando el mapa y preguntando: "¿Dónde está España?". Las respuestas no tardan en provocar carcajadas en el plató de Aruser@. Y es que algunos algunos apuntan a México y otros se van hasta Asia.

Solo uno se salva del desastre: Colin, que sitúa correctamente a España. Su recompensa es inmediata: "Siéntate, por favor, quiero hablarte de un ascenso", le dice entre risas Larry.

En el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas recuerda con humor aquel otro viral de una mujer mexicana que preguntaba: "¿Eres español, de España?", mientras Marc Redondo se muestra sorprendido: “"En el mapa mundial, puesto de la forma que lo tiene, está en la mitad".