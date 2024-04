"¿Para quién busca libros?", le pregunta una reportera de 'Murcia Conecta' a una señora que está mirando el puesto en un mercadillo. "Para una sobrinilla que tengo de cinco años", le responde. La periodista sigue la entrevista y le pregunta por si tiene nietos. "No tengo nietos, ni me hacen falta", responde tajante la señora mientras se ríe. La reportera sorprendida quiere saber las razones y la mujer se explica: "Luego tengo que llevarles al cole y al parque y a todas esas cosas y a mí me gusta ir a jugar la partida, de paseo y a la piscina, y con los nietos no puedo".

"Lo ha dicho muy claro a ella le gusta a la partida", dice Alfonso Arús, que añade en tono cómico: "y después de la partida una copita de anís o algo". "No, es que el horario de abuela a veces es exigente", manifiesta David Broc.

Por su parte, Òscar Broc lo tiene claro y destaca: "Fíjate como tiene calada a la hija que sabe que si tuviese un nieto se lo enchufaría a ella cada día". El presentador del programa vuelve al argumento de la señora y pregunta: "Si ha ido a la piscina, ¿por qué va al río?".