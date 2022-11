"Tú eres una clara exponente del 'pocketing'", acusa Alfonso Arús a la periodista Rocío Cano. "Uno de los dos no presenta en sociedad a su media naranja a su círculo íntimo de amigos. No nos has presentado a tu chico", le echa en cara el presentador de Aruser@s. "Eres 'doña Pocketing'".

La colaboradora intenta excusarse y explica que tiene una especie de contrato no firmado con él. "No quiere ni mostrar ni quién es, ni aparecer en redes sociales, pero tengo que decir que hay gente de esta mesa que le conoce personalmente, que es un chico que existe. Alba Sánchez le conoce en persona", asegura.

Aún así, las sospechas de Alfonso Arús no se han aplacado. "Hemos llegado a pensar que se lo ha inventado todo y que no existe... El día en que aparte de Alba Sánchez conozca a tu chico otro contertulio veremos si coinciden las descripciones", advierte.