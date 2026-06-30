Alfonso Arús alucina con el comprador que adquirió un piso en una planta que nunca se construyó: "¡Sensacional!"

El presentador de Aruser@s no da crédito a la surrealista historia de un propietario chino que compró un apartamento en la planta 34 de un edificio que finalmente solo tuvo 32 pisos.

Si hay algo que triunfa en Aruser@s son las noticias de "no te imaginas", y esta no ha sido la excepción. Alba Sánchez explica el caso de un comprador chino que esperó cuatro años para recibir su vivienda y, cuando la promotora se puso en contacto con él, le comunicó que el edificio ya no tendría 34 plantas, sino 32. Como alternativa, le ofrecieron comprar otro apartamento que costaba más del triple de lo que había pagado inicialmente, una opción que no podía permitirse. "Se ha quedado con una mano delante y otra detrás", bromea la colaboradora.

"Me parece una noticia sensacional y, si es de esas personas que va siguiendo las obras, ¡más todavía!", comenta el presentador del programa entre risas.