El vídeo viral del bebé que conoce al pollito y que no acaba como esperas

Los bebés son adorables, cariñosos, simpáticos, entrañables... ¿seguro? Este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s demuestra que no siempre son así.

Y en Aruser@s vamos con nuestra ración diaria de vídeos virales de animales y bebés. Ese momento adorable del día que te endulza toda la jornada y te deja con una sonrisa en la cara... aunque quizá hoy sea un poquito diferente a lo que estás esperando.

Pese a su aspecto angelical, la niña que lo protagoniza, que apenas tiene unos meses de edad, está muy lejos de ser tan cándida y amorosa como podía parecer. Su madre la sostiene con un brazo mientras que con la otra mano le presenta a su nuevo amiguito: un pajarito.

El pollito no sabe lo que le espera cuando la pequeña se acerca hasta él. De repente abre la boca ¡e intenta zampárselo! "No le da un besito, le da un mordisco", dice Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

