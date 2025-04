El 'autozasca' de Iñaki Urrutia a él mismo y a su grupo de "amigos cuarentones": "No estamos ni para recibir una hostia"

El cómico Urrutia ha compartido una anécdota de sus amigos "cuarentones, heterosexuales, estándar", es decir, "lo que ahora se llaman señoros", que le ha hecho reflexionar y pensar que "no se merecen ni una hostia".

Alfonso Arús muestra el 'zasca' del cómico Iñaki Urrutia, que ha decidido hacer un poco de autocrítica, "mirar su propio ombligo" y también, el de su grupo de amigos "cuarentones".

El humorista cuenta que el fin de semana se reunió "con los cuatro señores" para hacer una comida en su casa. Es decir, sus amigos. "Señores de cuarenta y muchos años, heterosexuales, estándar, lo que ahora se llaman 'señoros'", describe Urrutia, que explica que al preguntar "quién quería café" se sintió poseído por lanzar "la típica pregunta": "Levantaron tres la mano, el cuarto no quería café y me vi diciendo la frase de 'también tengo infusiones', algo que a todos les pareció bien". "Iba a decir que tenemos una hostia, pero es que no estamos ni para recibir una hostia", reflexiona el humorista.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos estallan de la risa al escuchar el viral. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido debate que se ha generado en el plató, donde el colaborador Hans ha sido uno de los grandes afectados.