Juan del Val, a la gente que se enfada por todo: "No te tengo que pedir perdón, si yo estoy ofendido, me gestiono la ofensa"

"Cuando los famosos piden perdón es la cosa que más detesto en el mundo", asegura Juan del Val en este vídeo, donde afirma que "nunca te lo crees porque es mentira". Algo que comparte Alfonso Arús "Tiene toda la razón".

Alfonso Arús enseña en este vídeo el 'dardo' de Juan del Val en 'torreznospodcast' a los famosos que piden perdón cuando en redes sociales se les pide. "Cuando los famosos piden perdón es la cosa que más detesto en el mundo", asegura Juan del Val, que afirma que "nunca te lo crees porque es mentira".

"Me parecen completamente gilipollas los que escriben, 'feliz miércoles'", asegura el colaborador de 'La Roca', que critica: "Llega uno y te dice que se ha ofendido y que le pidas perdón, pues no te voy a pedir perdón". "Estamos ahora mismo en una sociedad demasiado light", afirma Juan del Vale, que reflexiona en el vídeo: "Como estás ofendido, el otro tiene que cambiar la opinión. Pues no, si yo estoy ofendido me gestiono la ofensa".

Desde el plató de Aruser@s comparten la misma opinión que Juan del Val. "Tiene toda la razón", asegura Alfonso Arús, que destaca que "los primeros son falsos": "Por un arrepentimiento real hay diez que son postureo".

