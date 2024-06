Después de un fin de semana de ensueño en Lola Lolita Land, la influencer Lola Moreno está pasando ahora por un momento difícil tras la repentina muerte 'Bibi', uno de sus gatitos de apenas seis días. LolaLolita ha compartido lo ocurrido a través de varios vídeos en su cuenta de Instagram.

Entre lágrimas y sofocos, a LolaLolita le ha empezado a salir sangre de la nariz. "Esta mañana he tenido un disgusto muy fuerte. Por eso, después de varios meses, me ha vuelto a sangrar la nariz", comenzaba diciendo Lola Moreno en el vídeo. "Siento que si lo cuento puedo sentirme mejor", asegura disgustada Lola Lolita que cuenta todo lo ocurrido a sus seguidores. La joven acogió hace varias semanas al gatito y explica que, "es verdad que nunca había tenido uno tan chiquitito".

"Me he tirado toda la noche sin dormir, despertándome para ver si seguía respirando", preocupada por el felino. La influencer comenta que anoche se lo llevó a su veterinaria para que estos días que iba a estar fuera de casa estuviese bien atendido. "Se lo dejé a las 12 de la noche en su casa y esta mañana me ha dicho que se ha muerto", declara totalmente desconsolada.

Sin poder parar de llorar, la creadora se ha sincerado diciendo que está muy mal y que no se lo esperaba. Lola Moreno concluye el vídeo con un emotivo mensaje a su gatito: "te quiero con todo mi corazón y solo espero que descanses muy feliz y en paz. Te amo".