Una española que vive en Suecia desmonta el mito del país de la felicidad: "Es una cultura egoísta"

Los países nórdicos suelen aparecer en los primeros puestos de los rankings de felicidad, pero una española que reside en Suecia explica por qué adaptarse al país no está siendo nada fácil: "No te abren los brazos".

Suecia suele venderse como uno de esos lugares "más felices" del mundo y donde todo funciona. Sin embargo, la experiencia de quienes se mudan allí puede ser muy diferente. Es lo que cuenta la joven española Noah, '@noahblaancoo' en TikTok, que asegura que Suecia es uno de los países "más difíciles" en los que ha vivido.

"Es un país muy bueno para unas cosas, como trabajo, oportunidades, pero es una cultura muy difícil para adaptarse y, si no tienes tu gente y que te hagan sentir en casa, es muy complicado", explica la 'influencer'.

Uno de los principales choques culturales son las relaciones personales. Según su experiencia, los suecos son "muy fríos" y tienen una forma de relacionarse bastante diferente a la que estamos acostumbrados en España."Es una cultura bastante egoísta", añade la española, que también pone el foco en el clima: "Aquí el verano dura un mes y medio, el resto del año muy poca luz, mucho frío, poca vida social...", asegura.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado en el plató de Aruser@s.

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