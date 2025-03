Un español que vive en Suecia explica las estrictas normas para comprar alcohol allí: "Es una especie de monopolio"

"Hay una cosa de Suecia que me llama un montón la atención", asegura este joven español que vive allí en un vídeo de TikTok que no ha tardado en hacerse viral y que Hans Arús lleva hoy hasta Aruser@s. El chico está alucinando con las estrictas normas que hay para comprar alcohol en este país. "Los suecos no pueden comprar alcohol duro en los supermercados", avisa.

Según narra, para conseguirlo tienen que ir al 'System Bolaget'. "Si la bebida tiene más de 3,5 grados, tienen que comprarla aquí. La traducción literal es 'empresa del Estado'", cuenta. Se trata, asegura, de una "especie de monopolio del alcohol", que no permite la compra festivos y domingos ni tampoco cualquier día más tarde de las 20h. "Si estás borracho no te pueden vender alcohol y si creen que se lo vas a dar a un menor, tampoco", añade.

Pero lo que más irónico le parece es que en cualquier bar sueco se pueda beber desde los 18 años, pero no se puede comprar en el 'System Bolaget' hasta los 20. En el plató del programa de laSexta comienza el debate acerca de la edad legal mínima para aspectos como beber alcohol, conducir o votar.