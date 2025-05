Una española desvela cómo son las bodas en el Reino Unido: "Puré de patata con guisantes o judías cocidas y salchichas"

"Si has sido invitado a una boda británica siento decirte que no será una de las mejores a las que vayas", anuncia la tiktoker española @noritag en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. La creadora de contenidos nos cuenta cómo son los banquetes en el Reino Unido y, para empezar, pone el énfasis en que no hay barra libre, algo que no podemos entender en nuestro país.

Según relata, solo hay una botella o dos de vino por cada cinco personas en la mesa "y esa es toda la consumición gratuita para toda la noche". Si quieres más, tienes que gastarte el dinero de tu bolsillo.

El menú típico también nos deja boquiabiertos. "Puré de patata con guisantes o judías cocidas y salchichas o algún tipo de carne y algún postre". Ese es el plato principal.

"Me parece estupendo, pero mi regalo va a ser de 25 euros. Si voy a la boda para tener que pagar el vino y para que me den puré con salchicha, generoso soy", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Ellos no tienen menú infantil en las bodas, porque es el mismo", bromea Tatiana Arús.

Rocío Cano llega a la conclusión de que "así les pasa cuando vienen aquí, que se ponen morados".