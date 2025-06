El español que viajó a Japón en un Fiat Marea del 98 regresa a nuestro país... pero su coche, no

"Ya ha llegado a España nuestro amigo Fabio", anuncia con alegría Alfonso Arús en Aruser@s. El joven español (@volatadipeluca) que se propuso viajar a Japón conduciendo un Fiat Marea del 98 de segunda mano (que le costó 900 euros) ha conseguido su objetivo y ahora, ha llegado el momento de volver.

Pero nadie dijo que la vuelta tenía que ser en coche. Además, si así lo hiciera, no llegaría a la boda de su mejor amigo, que es para lo único que regresa a España. "Dejo un cartel en el Marea, en inglés y en japonés, indicando que el coche no está abandonado y que voy a volver en una semana", cuenta en este vídeo.

Lo que no sabemos es si la nota es informativa o si lo que pretende en realidad es despedirse de su otro mejor amigo, el de cuatro ruedas.

Al llegar a nuestro país, y para sorpresa de nadie, lo primero que ha hecho Fabio ha sido ir al fisio. "En los últimos días me ha cogido una contractura detrás del omóplato que me duele muchísimo. He dormido los tres meses en el coche muy muy bien, pero los últimos días me costaron bastante", reconoce.