Un español que está de Erasmus en Suecia, impactado tras su primer examen: "'¡Un tío comiendo un pepino en el aula!"

Si las universidades españolas adoptaran el sistema sueco, las aulas se llenarían de "bocadillos XXL", "callos" y alguna chuleta camuflada. Aquí puedes ver el viral de Isaac: un joven español de Erasmus en Suecia que explica cómo hacen los exámenes.

Isaac Bonet, un estudiante español que cursa su Erasmus en Suecia, deja sin palabras a sus seguidores al relatar cómo son los exámenes en su nueva universidad. "Lo mejor ha sido cuando he entrado y he visto una clase literalmente como un campo de fútbol sala", destaca de primeras el joven, mientras muestra un vídeo de cómo es el recinto.

El joven asegura que copiar es prácticamente imposible: "Tú llegas ahí y ves los pupitres individuales, todos separados uno de otro, ¡es imposible copiar!". Pero lo que realmente le sorprende es la libertad que tiene los estudiantes durante la prueba: "Puedes beber y comer lo que quieras".

"A dos sitios a la derecha había un pavo comiéndose un pepino con su manzanita, otro tío con su Monster y otro con la Coca-Cola", relata el joven, que propone, entre risas, que las universidades españolas adopten esta costumbre, aunque rápidamente reconoce el problema: "La gente se metería las chuletas en el pepino".

Desde el plató de Aruser@s, ríen al escuchar la reflexión de Isaac. "El bocata sería XXL y estaría la Biblia escrita", bromea Angie Cárdenas. Para Hans Arús otros "se plantarían con los callos en el examen". Alba Gutiérrez, por su parte, no lo ve tan claro: "Me imagino las hojas del examen con manchurrones".