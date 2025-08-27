Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo para finales de año: Anna está en el ecuador de su embarazo

A sus 50 años, Enrique Iglesias va a volver a ser padre. Así lo ha podido saber la revista '¡Hola!' tras confirmar el rumor que estaba circulando hacía meses por las redacciones.

La revista '¡Hola!' nos trae hoy una grata sorpresa. ¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo! Una noticia que Alfonso Arús destaca en el repaso que cada miércoles nos ofrece Aruser@s a las portadas de la prensa del corazón.

Tras meses de rumores, la publicación ha podido confirmarlo poniéndose en contacto con "fuentes cercanas" que han trasladado "la enorme felicidad que vive la pareja" ante esta noticia.

La extenista, que ya se encuentra en el ecuador de su embarazo, dará a luz, según las previsiones, a finales de año. Así, los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco, tendrán un nuevo hermanito o hermanita en menos de cuatro meses e Isabel Preysler dará la bienvenida a su noveno nieto.

Enrique, de 50 años, y Anna, de 44, llevan compartiendo su vida desde 2001, cuando se conocieron en el rodaje de un videoclip para un tema del cantante, 'Escape'. En la actualidad, la familia Iglesias-Kournikova reside en una urbanización de lujo de Miami, Estados Unidos, alejada del foco mediático.