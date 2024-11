"Los vecinos siempre son motivos de zascas", afirma Alfonso Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el pique entre dos vecinos en un reportaje de televisión. "Si tuviera que pedir algo para su pueblo, ¿qué pediría?", pregunta a una vecina un reportera de 'Me vuelve al pueblo', un programa de Castilla y León.

"Que cambien la plaza, que se ha quedado un poco pequeña para un pueblo tan grande como este", explica la señora a la reportera, que le responde que para hacerla más grande habría que cargarse alguna casa. "La suya", responde otro vecino a la reportera, haciendo referencia a la vivienda de la otra vecina. Y es que el vecino explica que señala cuál es la casa de la mujer y asegura que "quita espacio".

La reportera no puede contener la risa con el pique de los vecinos, y es que la señora vuelve a contestar: "A veces me dice que mi casa le estorba, y le digo que a mí me estorba la suya".