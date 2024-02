"A vueltas otra vez con la canción que va a representar a España en Eurovisión", destaca Alfonso Arús que destaca la inesperada reacción de Massiel cuando los reporteros le preguntan. Y es que la que fuera ganadora en 1986 ha dejado descolocados con su respuesta. "Tú que has estado en Eurovisión, ¿lo vas a ver?", ha preguntado el reportero a la cantante, que ha afirmado que no lo sabe.

Preguntada sobre si le gusta la canción, Massiel ha respondido tajante al reportero: "A ti qué más te da lo que me guste a mí". Incluso, Massiel se ha puesto a cantar al reportero y le ha pedido que deje "de preguntar tonterías". Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no pueden evitar reírse ante las respuestas de Massiel, quien, según Alfonso Arús, "está on fire".