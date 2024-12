El enfado de Iker Casillas con una reportera al preguntar por María José Suárez: "Ya te lo he dicho 20 veces"

Iker Casillas ha negado cualquier tipo de relación sentimental con María José Suárez, a la que dice que conoce desde hace 20 años tras su relación con la también modelo Eva González. "Déjate de circos y de gilipolleces, no me preguntes cosas absurdas", afirma rotundo el exfutbolista, que insiste en que no entra "al juego de tonterías": "Nunca lo he hecho y no participo en este circo, así que dejadme en paz".

"Escucha, ya te lo he dicho 20 veces, ya tenéis el vídeo, sacadlo dónde queráis", concluye enfadado Iker Casillas. Desde el plató de Aruser@s dan la razón al exdeportista afirmando que nunca ha vendido su vida privada. "Cuando estaba casado con Sara Carbonero su perfil era bajísimo", afirman en plató. Por otro lado, Alfonso Arús muestra un "zasca" de María Eugenia Yagüe en el que asegura que Casillas tiene fama de tacaño.