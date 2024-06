Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el mensaje que el cura de Valdepeñas ha lanzado a sus feligreses pidiéndoles que cierren las ventanas en plena misa. "Yo, para estar concentrado en la celebración, necesito silencio, así que cerrad esas ventanas", ha pedido el cura de Valdepeñas a los presentes en la iglesia.

"No pasa nada porque estén cerradas, no necesito oír ruidos de coches, dios nos protegerá, ya está", ha insistido indignado el cura de Valdepeñas durante su misa. Unas palabras que dejan alucinados a los colaboradores de Aruser@s, que las comentan en el vídeo principal de esta noticia: "Está clarísimo que no le gusta nada la gente que abre las ventanas".