El recado de Hans Arús a Piqué tras decir que Lamine Yamal no jugaría en su generación: "No está para hablar"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca de Gerard Piqué a Lamine Yamal". Y es que el exjugador del Barcelona ha reflexionado en el podcast 'Bajo los palos' sobre la titularidad del joven en el club azulgrana: "La gran pregunta es si Lamine sería Lamine si estuviera en la generación que estuvimos, mi sensación es que no estaría jugando".

Desde el plató de Aruser@s recuerdan que en el Barcelona en el que estuvo Piqué había jugadores como Tello o Pedro. "Era muy buen jugador Pedro, pero yo me quedo con Yamile", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús también lanza un recado a Piqué: "Él en cuatro temporadas con el Manchester United jugó 23 partidos y se fue cedido al Zaragoza". "Luego le echaron porque decía que no tenía el físico para estar en la Premier League", asegura Hans, que concluye: "No está para hablar".