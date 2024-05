La moda del 'gender reveal' sigue vigente y cada día muchos usuarios suben los suyos. Esta revelación del sexo ha causado una conversación de más de ocho horas en X, pero no por algo bueno. En el vídeo se puede ver a la pareja junta antes de descubrir el sexo de su bebé. La mujer sostiene a su chihuahua pero cuando su marido abre el bote que sostiene y sale el humo rosa, la mujer lanza al perro por los aires.

Las imágenes han causado muchas criticas en redes sociales. "Pero también hay alguna positiva porque ven bonito que el perro coparticipe en un momento tan emotivo", añade Alfonso Arús. Hans piensa que ellos con su chihuahua, Coco, hubieran hecho lo mismo. Angie Cárdenas defiende que hay muchos perros que pegan esos saltos y no les pasa nada. "Yo he llevado al perro a pasear en el cestito de la bicicleta, saltó y no le paso nada", explica.

El presentador del programa que su mascota no hubiera mostrado reacción alguna. "Coco hubiese sacado la lengua como siempre con esos ojos de besugo que tenía", expone. Alba Gutiérrez se fija en un detalle que nadie ha visto en el vídeo. "Todo el mundo habla del animal, pero el pobre marido se lleva unos confetis en la cara... que lo va a matar también", apunta la tertuliana.