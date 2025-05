La desesperación de un chico soltero cuando le dicen que "el amor llega solo": "Lo único que me llega sin buscar son los catarros"

Qué complicado es esto del amor, ¿verdad? O llega en el momento más inoportuno o no aparece nunca y hay que salir a buscarlo. Sin embargo, hay quien dice que "el amor llega por sí solo" y esa es la frase que más desespera a @nachondeo3. Así lo muestra el creador de contenidos en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Pues si no me llega cuando lo busco, imagínate si no lo busco", lamenta el joven. "¿Qué tengo que hacer? ¿Me tumbo aquí y lo espero?", dice acostado en su cama. "Es que lo único que me llega a mí sin buscar son las desgracias, los catarros y las malas noticias", se queja.

Su ansiedad va en aumento a medida que habla: "¿Qué tengo que hacer? ¿Salir a la calle con un cartel? Que alguien me lo explique, porque es que no hay manera", implora. "Venga, aquí lo espero, pero que no tarde mucho", desea.

Patricia Benítez, miembro destacado del comité de expertos y expertas de Aruser@s, opina que hay que salir a buscarlo dependiendo de la edad: "A partir de los 40, el mercado está más fastidiado y tienes que ir a por él". El pádel suele ser una buena opción para encontrar separados, apunta.