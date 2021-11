Como cada día, Alfonso Arús repasa algunos de los titulares más sonados con el humorista El Sevilla. Esta vez, al preguntarle por la entrevista que le hizo Gonzo a Greta Thunberg en Salvados, El Sevilla no ha podido mentir: "No la he visto".

Pero, ¿qué fue lo que impidió que El Sevilla viese la entrevista? Dos palabras son las responsables: 'Betis-Sevilla'. En el vídeo lo explica detalladamente y desvela cuándo pudo parar para ver unos minutos...

Otro momento destacado

El Sevilla sabe que preparar las cestas de Navidad lleva su tiempo así que avisa pronto para que no pille de sorpresa a sus jefes. Él este año quiere la suya. En este vídeo muestra sus razones.