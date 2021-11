Aruser@s ha alucinado con la noticia de que en Japón han desarrollado la tecnología que borra los recuerdos, como el dispositivo de 'Los hombres de negro' y lo que es más sorprendente aún es que ya funciona en ratones. ¿Llegaremos a usarla los humanos para borrar aquello que no queremos tener en la mente?

El Sevilla cree que "no sería necesario" porque tenemos una capacidad innata de a mayor edad, borrar más recuerdos: "Roncero decía que no se acordaba de que el Real Madrid hubiese perdido alguna vez", explica el humorista diciendo que eso es, claramente, la "memoria selectiva" que tenemos. Ejemplo de ello es también cuando "Iglesias decía que jamás viviría en otro sitio que no fuese Vallecas", o cuando "Casado dice no acordarse de la corrupción en su partido"...

Y es que hay una gran diferencia entre no acordarnos de las cosas y no querer acordarnos de las mismas. El Sevilla no tendría por qué usar esta tecnología si ya dice esta frase: "¿Que yo me he peleado con Vicky Martín Berrocal en Masterchef? No me acuerdo".

Otro momento destacado

A El Sevilla le da igual que el Valle de los Caídos siga ahí, "o que hagan un parque de atracciones", pero le sorprende que quieran desenterrar a José Antonio Primo de Rivera. "El Gobierno está hablando de memoria histórica y está haciéndonos recordar lo que ocurrió hace 60, 70 años, sin tener una memoria histórica inmediata", dice indignado en este vídeo.