Page compara los test gratuitos de antígenos de Ayuso con los "condones que se regalaban antes en la farmacia" y El Sevilla le pone un calificativo: "Memoria histórica".

El humorista no ha podido no recordar cuando tenía 14 o 15 años y salió la campaña 'Póntelo, Pónselo' de los preservativos: "Podría hacer lo mismo la señora Ayuso con los antígenos: 'Háztelo, házselo'". Además, confiesa que cogió algún que otro preservativo de esos: "Nunca llevaba cartera y me compré una para llevar mi preservativo de la ilusión que me hacía con aquella edad llevarlo".

Por todo ello, El Sevilla decide mandar un mensaje a Page y otro a todos los madrileños en este vídeo. "Si hubiera usado tantos preservativos como pruebas PCR...", bromea Arús con el humorista.