Ahora

Zascas

El divertido 'zasca' del rey Gaspar a los niños: "Estamos hartos de leche y torta, queremos cerveza"

Alfonso Arús presenta en Aruser@s uno de los momentos más divertidos de las cabalgatas de Reyes: el inesperado 'dardazo' de Gaspar al revisar lo que los niños dejan bajo el árbol.

El divertido 'zasca' del rey Gaspar a los niños: "¡Estamos hartos de leche y torta, queremos cerveza!"

"Vamos a ir casa por casa, estamos hartos de la leche y la torta, poned cerveza", lanza entre risas uno de los Reyes Magos durante su paso por la ciudad, un momento que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no pueden contener la risa al comentar el divertido zasca. "¡Éste es el Gaspar que quiero que venga a mi casa!", bromea Sebas Maspons, mientras los tertulianos repasan las mejores imágenes que nos han dejado las cabalgatas de Reyes este año en su paso por España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo
  2. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"