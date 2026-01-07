El divertido 'zasca' del rey Gaspar a los niños: "¡Estamos hartos de leche y torta, queremos cerveza!"

Alfonso Arús presenta en Aruser@s uno de los momentos más divertidos de las cabalgatas de Reyes: el inesperado 'dardazo' de Gaspar al revisar lo que los niños dejan bajo el árbol.

"Vamos a ir casa por casa, estamos hartos de la leche y la torta, poned cerveza", lanza entre risas uno de los Reyes Magos durante su paso por la ciudad, un momento que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores no pueden contener la risa al comentar el divertido zasca. "¡Éste es el Gaspar que quiero que venga a mi casa!", bromea Sebas Maspons, mientras los tertulianos repasan las mejores imágenes que nos han dejado las cabalgatas de Reyes este año en su paso por España.