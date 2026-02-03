Aruser@s celebra el Día Mundial de la 'carrot cake': un espectador cuenta su origen y dedica esta tarta al programa de laSexta

Hoy puede ser un gran día... y más si lo afrontamos desde primera hora de la mañana con una buena tarta de zanahoria como la dedica a Aruser@s uno de los espectadores más madrugadores. Así celebra David el Día Mundial de la Carrot Cake.

Hoy son unos buenos y deliciosos días en Aruser@s. Y es que el programa de laSexta celebra el Día Mundial de la Carrot Cake gracias a uno de los espectadores más madrugadores. David nos cuenta en este vídeo que ha enviado el origen de la popular tarta de zanahoria.

"¿Sabíais que la carrot cake nació como una necesidad?", pregunta. Y es que antes se utilizan las zanahorias para endulzar los pasteles, porque no había azúcar.

Y por si su contribución a este espacio no hubiera sido más que suficiente, regala además a todos los colaboradores y al presentador esta tarta de zanahoria hecha por él mismo y decorada con las letras de Aruser@s.

"¡Muchas gracias por ese detallazo!", le dice Alfonso Arús desde el plató.

