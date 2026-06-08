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El divertido vídeo viral del niño que no quiere ir al cole porque le duelen los ovarios

"Me gusta mucho el primer '¿qué?' de la madre, porque es que no se lo puede creer?", dice entre risas Hans Arús en Aruser@s al ver este divertido vídeo viral.

El divertido vídeo viral del niño que no quiere ir al cole porque le duelen los ovarios

El niño que protagoniza este divertido vídeo viral del que se hace eco Aruser@s no tienes ganas de ir al colegio, por eso se inventa una excusa que él cree que es perfecta, claro. "¿Qué te duele?", le pregunta su mamá. "Los ovarios", responde el pequeño con la voz rota. Su madre alucina: "¿Qué?". "Los ovarios", vuelve a repetir él, hasta que la mujer decide seguirle el rollo.

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