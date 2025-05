El divertido vídeo del gato que se aferra a la barandilla como tú a la vida

Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta si vas a tener un gato en casa. Entre ellas, encontrar al felino escondido en el sitio más inesperado, que tu árbol de Navidad no pase montado ni un día o que se aferre a cualquier objeto de forma obsesiva.

Esta vez, Alfonso Arús ha mostrado el viral del gato que se agarra a la barandilla con todas sus fuerzas porque no quiere salir de casa. "Está como diciendo, 'de aquí no me vais a mover'", ríe el presentador del programa, mientras vemos cómo el dueño intenta que su mascota se suelte.

"Los niños pasan una fase de edad que se llama los 'terrible two', los dos terribles años, donde te montan este tipo de pollos", asegura Patricia Benítez. "Sí, pero los niños te montan el cristo y los gatos van sigilosamente", bromea Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido viral.